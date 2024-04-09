Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ» Более трех миллионов жителей столицы активно пользуются сервисами и услугами «Московской электронной школы» (МЭШ), как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.