Военный ВС РФ рассказал о запертых в Дзержинске из-за обстрелов ВСУ жителях

Жители освобождённого российскими военными Дзержинска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике не могут оттуда эвакуироваться и вынуждены скрываться в подвалах, потому что украинские формирования атакуют любую пытающуюся выехать из города группу мирных людей.
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