Военный ВС РФ рассказал о запертых в Дзержинске из-за обстрелов ВСУ жителях

Жители освобождённого российскими военными Дзержинска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике не могут оттуда эвакуироваться и вынуждены скрываться в подвалах, потому что украинские формирования атакуют любую пытающуюся выехать из города группу мирных людей.