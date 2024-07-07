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Латвиец выбрал "Зенит" вместо других клубов РПЛ

Латвиец выбрал "Зенит" вместо других клубов РПЛ

Новичок "Зенита" Евгений Латышонок рассказал о вариантах от других клубов РПЛ. По словам футболиста, его агенты вели переговоры со "Спартаком", который предложил ему более выгодные финансовые условия, чем те, что предлагались в "Зените".

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