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Даниил Медведев: «Прекрасно понимаю, почему мы не играем командные турниры»

Даниил Медведев прокомментировал то, что Россию не допускают на командные турниры. Из-за этого он начинает сезон в Аделаиде, а не на командном United Cup.

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