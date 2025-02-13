МИД Германии: Европа должна участвовать в переговорах по Украине

Киев хотят поставить в позицию силы Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорных процессах по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии