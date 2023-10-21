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Сатановский согласился с решением уволить его с канала "Соловьев LIVE"

Сатановский согласился с решением уволить его с канала "Соловьев LIVE"

Телеведущий Владимир Соловьев поступил правильно, когда уволил востоковеда и экономиста Евгения Сатановского со своего канала "Соловьев LIVE" за оскорбление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Да, язык у Сатановского своеобразный и жестковатый...  Вот он признает это сам...но интересно иное - он принесет извинения каналу и официальным  людЯм, им &quot; оскорбленным&quot;?!
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2 н.
cto talykova
Так Владимир и сам такими словами обзывает, что уши закручиваются.Просто обозвали уважаемую им женщину. Да как то вульгарно. Могли бы официальными извинениями обойтись. Думаю Захарова простила б. Она разумная женщина. Жаль , без Сатановского будет пресновато.
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2 н.
ct
cto talykova
С днем рождения Владимир Рудольфович! Здоровья ,успехов и много много счастливых минут.Только нос поменьше задирайте. Вдруг,нечаянно кого нибудь обидите? Желаю вам правительственной награды за всё, что вы делаете. Думаю,думаю какой награды вы достойны.Поняла, что о наградах ничегошеньки и не знаю. Кому, когда,за что полагается.  Вам орден нужно.
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2 н.

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