Сатановский согласился с решением уволить его с канала "Соловьев LIVE"

Анфиса Иванова Да, язык у Сатановского своеобразный и жестковатый... Вот он признает это сам...но интересно иное - он принесет извинения каналу и официальным людЯм, им " оскорбленным"?!

cto talykova Так Владимир и сам такими словами обзывает, что уши закручиваются.Просто обозвали уважаемую им женщину. Да как то вульгарно. Могли бы официальными извинениями обойтись. Думаю Захарова простила б. Она разумная женщина. Жаль , без Сатановского будет пресновато.