Приморцам рассказали всю правду о кондиционерах

Кондиционеры могут быть источником опасного заболевания. В Роспотребнадзоре по Приморскому краю рассказали о его симптомах и о том, как защититься от него, сообщает PRIMPRESS Кондиционеры используются повсеместно в помещениях и в автотранспорте для поддержания оптимальной температуры в любую погоду.
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