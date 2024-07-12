Приморцам рассказали всю правду о кондиционерах

Кондиционеры могут быть источником опасного заболевания. В Роспотребнадзоре по Приморскому краю рассказали о его симптомах и о том, как защититься от него, сообщает PRIMPRESS Кондиционеры используются повсеместно в помещениях и в автотранспорте для поддержания оптимальной температуры в любую погоду.