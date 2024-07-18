Новый скандал с Германом фон Хебелем. Чуботару: "Комиссия по преветтингу произвела новые "юридические" чудеса"

Кристина Чуботару, юрист и эксперт по борьбе с коррупцией, прокомментировала в социальных сетях заявление об отводе председателя Комиссии по преветтингу Германа фон Хебеля, поданное судьей Виктором Санду, отмечает Noi.
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