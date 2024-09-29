Названы города Дальнего Востока, где работодатели платят больше всего: рейтинг по зарплатам

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ФедералПресс. Жители Москвы и Петербурга – не самые богатые в России. Согласно данным статистики, самый высокий уровень зарплат в стране – в Новом Уренгое и Салехарде (ЯНАО), на Дальнем Востоке самые довольные сотрудники живут в Южно-Сахалинске.