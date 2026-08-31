Непривычная жара до +28 градусов ожидается 1 сентября в Липецкой области

Синоптики обещают в Липецкой области на 1 сентября воздух на 2-4 градуса выше климатической нормы.Впервые за последние годы 1 сентября в Липецкой области обещает по-настоящему летнюю погоду.
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