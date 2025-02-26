Мэр Рязани Виталий Артемов рассказал о ночном ремонте тепломагистрали

Ремонт закончили около двух часов ночи. Удалось избежать отключения отопления. Тепломагистраль обслуживает жителей Дашково-Песочни, в результате оперативной и слаженной работы ремонтных служб температурный режим в домах микрорайона сохранили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии