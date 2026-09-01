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Автомобилистов предупредили об ограничениях движения в центре Москвы 5 сентября

Автомобилистов предупредили об ограничениях движения в центре Москвы 5 сентября

Водителям рекомендовали заранее продумать маршрутыВ центре Москвы 5 сентября временно перекроют движение на нескольких набережных из-за фестиваля «День ходьбы» и соревнований по лыжероллерам «Московский спринт».

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