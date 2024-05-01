Страховщики пожаловались на теневые перевозки из-за цен на нефть из РФ

Global Look Press/Oleg Spiridonov/Business Online Международная группа страховщиков пожаловалась на то, что ограничение цен на российскую нефть, которое было введено странами "Большой семерки" (G7), привело к усилению теневого рынка морских перевозок.
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