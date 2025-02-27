Председатель СК России поручил доложить по информации о противоправных действиях водителя пассажирского автобуса в Краснодарском крае

В социальных медиа получила распространение информация, согласно которой в Краснодаре водитель маршрутного автобуса в ответ на сделанное ему замечание из-за разговора по телефону во время движения повел себя агрессивно по отношению к пассажирке, оскорбил и применил в отношении нее физическую силу.