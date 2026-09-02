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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руседски об Алькарасе на US Open: «Возвращение было очень впечатляющим, но ему очень повезло, что матч закончился в трех сетах»

Грег Руседски поделился мнением об игре Карлоса Алькараса на US Open. Действующий чемпион вышел во второй круг, победив Романа Сафиуллина со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

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