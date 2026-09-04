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Погода в Алматы 4 сентября: до +27 °C и кратковременный дождь

Погода в Алматы 4 сентября: до +27 °C и кратковременный дождь

В Алматы 4 сентября ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Днем температура воздуха поднимется до +25…+27 °C, передает inAlmaty.

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