Кто и зачем заказал травлю России в Азербайджане?

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Комментарии
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СТ
Сергей Торопчин
А почему посольство еще в Москве? Гнать их надо....
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10 час.
s
sergeu
Алиев решил вопрос за два дня, Путин чего ещё ждёт, когда азеры начнут отжимать наши территории?
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10 час.
angel angel
Этих чурок в рот ебаных давно пора гнать из страны со своей шаурмой! Пусть у себя на родине её жрут!!!
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8 час.
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