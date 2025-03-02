Власти Молдавии запустили процесс закрытия Российского центра науки и культуры, "Русского дома", в Кишинёве.
Кто и зачем заказал травлю России в Азербайджане?
Комментарии
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СТ
Сергей Торопчин
А почему посольство еще в Москве? Гнать их надо....
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10 час.
s
sergeu
Алиев решил вопрос за два дня, Путин чего ещё ждёт, когда азеры начнут отжимать наши территории?
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10 час.
angel angel
Этих чурок в рот ебаных давно пора гнать из страны со своей шаурмой! Пусть у себя на родине её жрут!!!
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8 час.
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