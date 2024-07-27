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«Камни» из непереваренных фруктов, волос и даже жевательной резинки могут годами прятаться в кишечнике.

«Камни» из непереваренных фруктов, волос и даже жевательной резинки могут годами прятаться в кишечнике.

«Камни» из непереваренных фруктов, волос и даже жевательной резинки могут годами прятаться в кишечнике.

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