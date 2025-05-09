Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth сообщил, что, несмотря на сопротивление его страны, решение о начале полномасштабных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в 2025 году уже принято.
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