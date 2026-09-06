Вятка Областная
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Вятка Областная

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Тельцов ждет начало новых отношений, а Водолеям не стоит поддаваться мимолетным желаниям: гороскоп на понедельник, 7 сентября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 сентября. Овен Первая половина дня может принести вам одновременно и новые надежды, и требующие немедленного решения задачи, и неожиданные трудности.

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