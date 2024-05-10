Отсутствие у вашего партнера судимости, свидетельствует о его низкой бизнес-активности

Малыш долго и внимательно смотрит на своего годовалого братика, который оживленно болтает на одному ему понятном языке, после чего задает вопрос маме: — Мама, а ты уверена, что он русский? Утром подошла к окну и увидела на асфальте надпись: "Таня, выходи за меня замуж!"Я так обрадовалась, что даже не сразу вспомнила, что я Оля.
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