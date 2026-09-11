Трёхмачтовый фрегат «Херсонес» пришвартован в порту Сочи. Такой сюрприз сочинцам и гостям курорта 😍 Некоторые характеристики судна: • полное водоизмещение — 2897 тонн; • длина — 108,6 метра; • ширина — 14 метров; • 26 парусов общей площадью почти 2800 квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым