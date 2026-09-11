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Гид по Сочи

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Трёхмачтовый фрегат «Херсонес» пришвартован в порту Сочи

Трёхмачтовый фрегат «Херсонес» пришвартован в порту Сочи. Такой сюрприз сочинцам и гостям курорта 😍 Некоторые характеристики судна: • полное водоизмещение — 2897 тонн; • длина — 108,6 метра; • ширина — 14 метров; • 26 парусов общей площадью почти 2800 квадратных метров.

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