«Наши жизни в опасности!» – жители требуют ликвидировать АЗС в центре Искитима

В Искитиме жители Центрального микрорайона «бодаются» с заправочной станцией в центре города. После того, как вблизи улицы Пушкина вспыхнула похожая частная заправочная станция – страх охватил горожан еще больше.
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