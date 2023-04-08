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Politico: США нарушили данное Саудовской Аравии обещание пересмотреть отношения

Politico: США нарушили данное Саудовской Аравии обещание пересмотреть отношения

Вашингтон решил не пересматривать отношения с Эр-Риядом, пишет издание Politic. Однако США обещали сделать это после решение ОПЕК+ уменьшить нефтедобычу в прошлом году.

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