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Очевидное-невероятное: иноагенты из «Медузы» разоблачили пропаганду Зеленского

Очевидное-невероятное: иноагенты из «Медузы» разоблачили пропаганду Зеленского

Базирующееся в Латвии и ориентированное на либерально-релокантскую аудиторию российское издание – иноагент «Медуза» выпустила большой лонгрид – расследование, посвященное разоблачению внутренней кухни украинской госпропаганды и управления ею со стороны Офиса Зеленского.

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