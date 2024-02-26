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Главком ВСУ Сырский назвал сложной обстановку на многих направлениях

Главком ВСУ Сырский назвал сложной обстановку на многих направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на фоне сдачи городов Авдеевка и Крынки заявил в своем Telegram-канале, что обстановка на многих направлениях для украинской армии сложная и требует контроля.

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