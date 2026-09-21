Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Подрядчик рассказал о продолжении масштабного ремонта Краснинского шоссе

Подрядчик рассказал о продолжении масштабного ремонта Краснинского шоссе

На данный момент идут работы по реконструкции дорожной сети, тротуаров и прилегающей инфраструктуры Компания «Технологии Реставрации» рассказала о ходе второго этапа капитального ремонта Краснинского шоссе в Смоленске.

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