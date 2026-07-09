В Барнауле 79-летняя пенсионерка лишилась денег, когда покупала набор для маникюра

Для подтверждения заказа и получения скидки в размере 300 рублей попросили назвать код из СМС В Алтайском крае 79-летняя жительница Барнаула стала жертвой аферистов из-за телерекламы, сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии