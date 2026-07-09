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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле 79-летняя пенсионерка лишилась денег, когда покупала набор для маникюра

Для подтверждения заказа и получения скидки в размере 300 рублей попросили назвать код из СМС В Алтайском крае 79-летняя жительница Барнаула стала жертвой аферистов из-за телерекламы, сообщает региональное МВД.

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