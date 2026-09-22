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Сеул предложит ООН поэтапное ядерное разоружение КНДР

Сеул предложит ООН поэтапное ядерное разоружение КНДР

Южная Корея объяснит ООН, как намерена разоружить ядерного соседа в три шага: сначала остановить производство нового оружия, затем сократить существующий арсенал и только после этого приступить к его демонтажу.

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