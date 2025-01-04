В Польше расследуют дело об измене в отношении экс-министра обороны

Global Look Press/Fotonews/Marcin Banaszkiewicz Национальная прокуратура Польши начала расследование против экс-министра обороны страны Антония Мачеревича по делу о "дипломатической измене", сообщили 3 января в пресс-службе Нацпрокуратуры республики.
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