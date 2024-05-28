ВЛАДИСЛАВ ШУРЫГИН. КАК ЗАПАД ПРОДОЛЖАЕТ ВЫВАРИВАТЬ РУССКУЮ ЛЯГУШКУ

В последние недели как по команде (хотя почему как? безусловно — по команде!) пошли сообщения и призывы разрешить Украине использовать западное дальнобойное вооружение для ударов по «исконной» (до 2022 года) территории России.
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