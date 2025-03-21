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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цунода получил второй мотор на втором Гран-при сезона

На болиде «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды полностью заменили силовую установку перед Гран-при Китая. Таким образом, японец получил свой второй мотор на втором этапе сезона-2025.

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