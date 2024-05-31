В ЕС поддержали план США по прекращению огня в Газе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Евросовета Шарль Мишель публично поддержали план президента Соединенных Штатов Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа.
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