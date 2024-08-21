Казнить. Нельзя помиловать - русский депутат предложил отменить мораторий для наёмников

НЕТ, друже депутат!!!! ОТМЕНЯТЬ НАДО ПОЛНОСТЬЮ и не играться, кроме того, надо дополнить УПК РФ статьями, которые в современных условиях так же ведут к примению смертельной казни!!!

Галина Смирнова

Какой к черту мораторий? Война все спишет. На их примере можно создать весьма полезную вещь. Учебное пособие для западных юродивых - "Кто такой Бандера? Бандеровские способы казни в режиме реального времени". На западе зайдет. И пусть смотрят, повышают мотивацию. Заодно много полезного узнают про нашу историю))))