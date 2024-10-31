Спикер ЗСНО Люлин: «Вводим земельный сертификат для участников СВО»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября, ФедералПресс. Сегодня в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание, в ходе которого были приняты изменения в отдельные законы региона, касающиеся выделения земельных участков для многодетных семей и участников специальной военной операции.