Как узнать о своей задолженности по налогам?

«Может быть, это уже чрезмерная подозрительность, но, получив на свою электронную почту письмо-сообщение о том, что у меня обнаружена налоговая задолженность, опасаясь происков мошенников, открывать его я не стала.
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