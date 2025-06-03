В Сафонове обязали "управляшку" отремонтировать лифт в многоэтажке

В Сафонове управляющую организацию проверили на исполнения требований жилищного законодательства из-за некорректной работы лифта в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.
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