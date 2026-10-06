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Неймар обратился к Месси перед его прощальным матчем за Аргентину: «Было честью творить историю рядом с тобой»

Неймар обратился к Месси перед его прощальным матчем за Аргентину: «Было честью творить историю рядом с тобой»

Нападающий «Сантоса» Неймар написал послание Лионелю Месси накануне его заключительной игры за национальную команду Аргентины.

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