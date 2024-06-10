Daily Mail: кофе безопаснее всего всего пить в десять утра

Пить кофе лучше всего в 10:00 (при условии пробуждения в 7:00). Слишком раннее потребление этого тонизирующего напитка может дополнительно повысить естественным образом увеличенный в утреннее время уровень гормона кортизола и нанести вред организму.
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