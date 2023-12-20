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  • viach
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Сын не побоялся достать ствол и отбить маму у дерзкого азербайджанца. Последствия

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЗА КАЖДЫЙ ИНЦИДЕНТ С МИГРАНТАМИ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ ВЛАСТЬ: ОНА НАПЛОДИЛА ВНУТРЕННЕГО ВРАГА В РОССИИ !
Ответить
4 мин.
v
viach
Страна  ВОЮЕТ - это уже экстрим! Внутри страны ведут негласную войну только другими способами, отнимая честь и достоинство народа, унижением своими правилами, другие внешние враги, а у нас разглагольствуют, мол, не надо разжигать национальную рознь. А пробравшимся в Россию врагам можно?! Да ещё и часто безнаказанно! Можно?!  Да ещё и наказывать свой народ, пытающийся защитить свою честь, можно?! Зачем закладывать фундамент вседозволенности внутри страны любым нашим врагам?!
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1 мин.
Н
Наталья
Опять будет наказан русский? Да сколько можно???
Ответить
3 сек.

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