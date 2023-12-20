Сын не побоялся достать ствол и отбить маму у дерзкого азербайджанца. Последствия

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viach

Страна ВОЮЕТ - это уже экстрим! Внутри страны ведут негласную войну только другими способами, отнимая честь и достоинство народа, унижением своими правилами, другие внешние враги, а у нас разглагольствуют, мол, не надо разжигать национальную рознь. А пробравшимся в Россию врагам можно?! Да ещё и часто безнаказанно! Можно?! Да ещё и наказывать свой народ, пытающийся защитить свою честь, можно?! Зачем закладывать фундамент вседозволенности внутри страны любым нашим врагам?!