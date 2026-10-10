Суд в Москве арестовал экс-начальника управления лесного хозяйства Минобороны

Суд в Москве арестовал экс-начальника Управления лесного хозяйства и природопользования (ФГКУ «УЛХиП») Минобороны Сергея Закаморного по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), ему грозит до 15 лет лишения свободы.