SunExpress запускает рейсы Алматы-Измир с 31 июля

Министерство транспорта сообщило о запуске турецкой авиакомпанией SunExpress рейсов в Казахстан. С 31 июля перевозчик приступает к выполнению прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Измир.
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