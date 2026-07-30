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Царьград

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SunExpress запускает рейсы Алматы-Измир с 31 июля

SunExpress запускает рейсы Алматы-Измир с 31 июля

Министерство транспорта сообщило о запуске турецкой авиакомпанией SunExpress рейсов в Казахстан. С 31 июля перевозчик приступает к выполнению прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Измир.

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