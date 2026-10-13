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Ташуев — о Батракове: «У него есть все, чтобы стать лидером «Галатасарая»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» оценил шансы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова сыграть в предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

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