Женщины в России стали откладывать беременность на более поздний срок

Репродуктивное поведение женщин в России изменилось - первая беременность откладывается на более поздний срок, а основное количество абортов приходится на возрастную категорию 25-29 лет, заявила главный специалист по гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии