Опубликованы новые видео мощного пожара фуры на трассе в Приморье

Сегодня, 5 июля, на трассе в Надеждинском районе загорелся большегруз. По оперативным данным, в 11.50 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на 728 километре федеральной трассы А370 Владивосток-Хабаровск.