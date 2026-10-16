Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Россия собрала 130 миллионов тонн зерна, включая 95 миллионов тонн пшеницы, что на 2 миллиона превышает прошлогодние объемы.
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