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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Муратов: «Думал, что вода в Сене будет хуже, грязнее. Несколько глотков, если честно, сделал – обычная пресная вода, без вкуса»

Российский пловец Владимир Муратов прокомментировал выступление в заплыве на 5 км на чемпионате Европы в Париже.

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