Avia.pro - СМИ Профессор Александр Черемин! Человек, который не просто говорит правду, но буквально вырезает её из толщи общественных заблуждений, как хирург с лезвием в руках.
"Наша миграционная служба оказалась пособником": профессор Александр Черемин обвинил органы власти в содействии радикалам прямо на СПАСе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Борисов
Вы знаете по делам службы в 80е я обьездил все республики Азии и прекрасно видел их реальное отношение к нам русским...помню одна гюльчатай мне сказала....выгоним вас и у нас будут золотые бордюры.Вырезали выгнали.........про"бали то что было построено русскими вернулись в свое средневековье ...и выяснилось...что кушать то нечего...ничего не работает....да и по большому счету работники они еще те....что жители Азии в бОльшей и основной массе своей совершенно безграмотные, а главное зачастую агрессивные люди. у которых только еб2тельно жевательные рефлексы нож в кармане они не понимают что такое хорошо и что такое плохо.. что можно и что нельзя ..а что делать нельзя --они понимают только тогда когда их пи»здят Когда такой человек попадает в Россию, он довольно быстро пересматривает свои взгляды на жизнь. Глядя на то как люди радуются жизни, живут в хороших квартирах, ездят на дорогих машинах, он, который первоначально ехал с целью заработать хоть какую-то копейку, начинает завидовать и задаваться вопросом: "а чем я хуже? ". И тут он вспоминает, что вокруг него одни "неверные", у которых можно всё забрать силой - женщин, деньги, территории...это натуральные дикари из феодального средневековьяЭто даже люди не другой культуры как на с стараются убедить...а люди другой цивилизации их можно содержать только за забором из колючей проволокиИх не льзя пускать в цивилизованное общество--они не подаются адаптации и ассимиляции они не способны к учебе --основная масса и квалифицированному труду---они ПАРАЗИТЫ
Ответить
8 час.
W
Walery
Они не работают, они содержатся на западные гранты, они организованные по военному, в меру дикие и способны по команде "от туда" быстро превратить российскую территорию в тюркистан. Морально они уже выше россиян - просто поговорите с ними и вам всё станет ясно... Очевидно лобб мигрантов типа Хуснуллина уже имеют соответствующие должности в будущем тюркистане или уже имеют виллы за рубежом.
Ответить
7 час.
Александр Денисов
А на мой взгляд, автор статейки проплаченный этногруппировками и продажными полиционерами борзошлюх...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии