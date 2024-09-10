"Наша миграционная служба оказалась пособником": профессор Александр Черемин обвинил органы власти в содействии радикалам прямо на СПАСе

Виктор Борисов

Вы знаете по делам службы в 80е я обьездил все республики Азии и прекрасно видел их реальное отношение к нам русским...помню одна гюльчатай мне сказала....выгоним вас и у нас будут золотые бордюры.Вырезали выгнали.........про"бали то что было построено русскими вернулись в свое средневековье ...и выяснилось...что кушать то нечего...ничего не работает....да и по большому счету работники они еще те....что жители Азии в бОльшей и основной массе своей совершенно безграмотные, а главное зачастую агрессивные люди. у которых только еб2тельно жевательные рефлексы нож в кармане они не понимают что такое хорошо и что такое плохо.. что можно и что нельзя ..а что делать нельзя --они понимают только тогда когда их пи»здят Когда такой человек попадает в Россию, он довольно быстро пересматривает свои взгляды на жизнь. Глядя на то как люди радуются жизни, живут в хороших квартирах, ездят на дорогих машинах, он, который первоначально ехал с целью заработать хоть какую-то копейку, начинает завидовать и задаваться вопросом: "а чем я хуже? ". И тут он вспоминает, что вокруг него одни "неверные", у которых можно всё забрать силой - женщин, деньги, территории...это натуральные дикари из феодального средневековьяЭто даже люди не другой культуры как на с стараются убедить...а люди другой цивилизации их можно содержать только за забором из колючей проволокиИх не льзя пускать в цивилизованное общество--они не подаются адаптации и ассимиляции они не способны к учебе --основная масса и квалифицированному труду---они ПАРАЗИТЫ