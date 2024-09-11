В Белгородской области минувшей ночью сошел с рельсов грузовой поезд. Пассажирские поезда, проходящие через этот участок пути, были направлены в объезд.
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В Белгородской области минувшей ночью сошел с рельсов грузовой поезд. Пассажирские поезда, проходящие через этот участок пути, были направлены в объезд.
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