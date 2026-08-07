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Андреева проиграла 3 из 5 последних матчей

Мирра Андреева уступила Лейле Фернандес в третьем круге в Торонто – 1:6, 4:6. Россиянка проиграла три из пяти последних матчей.

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